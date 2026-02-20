国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は２０日、２２日にイタリア・ベローナで行われるミラノ・コルティナ五輪の閉会式にロシアと同盟国ベラルーシの選手の出席を認めると明らかにした。２０２４年パリ夏季五輪閉会式と同様の措置。両国選手は、ロシアのウクライナ侵略を受け、大会に国を代表しない個人資格の中立選手（ＡＩＮ）として出場している。（ミラノ平地一紀）