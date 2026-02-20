俳優の松坂桃李さん（37）やピアニストの角野隼斗さん（30）、映画『国宝』の李相日監督らが、現在は使われてない東京・銀座などを通る東京高速道路の特設会場で行われた『エルメス』のファッションショーに登場しました。18日に行われたのは、『エルメス』の2026年秋冬メンズコレクション ショー。廃止された東京高速道路・通称「KK線」に設置された特設会場で開催されました。ショーでは、松坂桃李さんのほか間宮祥太朗さん（32
