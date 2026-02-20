【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、4月8日にライブBlu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』をリリースする。 ■ツアーファイナルの京セラドーム大阪公演の模様を収録 2月20日22時にYouTubeでプレミア公開された「Addiction -5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA-」のライブ映像の最後に、告知画像が映し出されて解禁となっ