「毎日LINEをくれる＝本気」とは限りません。男性があなたを本命視しているかどうかは、画面の向こうではなく“会っている時の態度”に表れます。本気の恋ほど、男性は時間の使い方が変わるものです。会っている時間に集中する男性がスマホを置き、あなたの目を見て話すのは、その時間を大切にしているからこそ。本命でない相手には、ここまで集中しないこともあります。予定を具体的に組む「空いたら会おう」ではなく、きちんと事