再構築を選んでも、すべての夫婦が関係を立て直せるわけではありません。やり直すと決めたはずなのに、数ヶ月後に再び溝が深まるケースも少なくないのです。でも、そこにはいくつかの共通点があります。問題を“なかったこと”にする再構築が失敗する夫婦の多くは、話し合いを早々に終わらせ、「もう蒸し返さない」と決めてしまう傾向があります。でも、表面上は平穏でも、妻の不安や怒りが置き去りになると、関係は静かに崩れてい