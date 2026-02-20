「水をたくさん飲めば代謝が上がるらしい」。そんな情報をきっかけに、水を飲む量を意識的に増やしたDさん（48歳・パート勤務）。甘い飲み物をやめ、１日３リットルを目標に、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給していました。でも、体は思ったほど変わらず、むしろ夕方のむくみやだるさが気になるように…。その背景には、“水の飲みすぎ”という見落としがありました。水を飲む量を増やせば巡りが良くなると思っていた水分