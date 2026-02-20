あれこれ考えているうちに、結局何も決められない。そんな経験はありませんか？一方で、大きな決断でなくても、少しずつ自分を信じて決断をしていく人もいます。この違いは、勇気の量ではなく“決め方”にあります。“正解”を探しすぎていない？迷い続ける人ほど、失敗しない選択を探し続けます。しかし正解は、選んだ後に育てていくもの。決断できる人は、完璧な答えを出すことより「今できる選択」を基準にしています。感情が落