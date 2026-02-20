あなたは、彼の遊び相手にされていませんか？彼に遊ばれているかどうか、実はLINEで見分けられます。今回は、LINEでわかる「遊び男の見分け方」を４つご紹介！もし彼が遊び男なら、その恋は諦めた方がよいかもしれません。｜自分のタイミングでしかLINEしない自分のタイミングでしかLINEしない人は遊び男の可能性大。例えばあなたからLINEを送った時、男性がスルーする場合は注意が必要ですね。遊び男は、自分から送った場合はLINE