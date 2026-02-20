阪神大学野球連盟の関西外大は20日、SUNホールディングスWEST前監督の黒川洋行氏が4月1日付で新監督に就任すると発表した。西浦敏彦監督は3月31日付で退任する。楽天・黒川史陽内野手の父である黒川氏は、高校時代に上宮（大阪）の主将として1993年選抜大会を優勝。その後は同大、ミキハウスでプレーした。現役引退後はセガサミーで7年間コーチを務めてDeNA・宮崎敏郎らを育成。23年からはSUNホールディングスWESTの監督を3