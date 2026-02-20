【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は１９日、首都ワシントンで開かれたパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」の初会合で、ガザの治安維持を担う多国籍の「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」にインドネシア、モロッコ、カザフスタン、コソボ、アルバニアの５か国が部隊を派遣すると発表した。ＩＳＦを率いるジャスパー・ジェファーズ米軍少将は「ガザの治安環境を安定さ