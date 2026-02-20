木村拓哉が20日、本日公開となった映画『教場 Requiem』の初日舞台あいさつに、綱啓永、齊藤京子、倉悠貴、井桁弘恵、猪狩蒼弥、中江功監督と共に出席。ステージ上で教場の号令を生披露する場面があった。【写真】木村拓哉がサプライズ登場したイベントの模様本作は、木村が主演を務める「教場」シリーズの映画化で、1月1日よりNetflixにて配信中の『教場 Reunion』を前編とする2部作の後編。適性がないと感じた者には容赦なく