◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（２５）＝シスメックス＝が銀メダルを獲得した。ラスト五輪は、フィギュアの個人種目として日本女子初の２大会連続メダルで有終。初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は銅メダルで、日本選手２人が表彰台に立つのもフィギュア女子で初めて