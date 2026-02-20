ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは全日程終了ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは19日（日本時間20日）の女子シングルをもって競技全日程を終了した。日本勢は計6個のメダルを獲得。この日、NHKでは午後7時30分から「成美・樹・明子と日本フィギュアたっぷり振り返り」と題した番組を放送。出演した海外スケーターに注目が集まっている。高橋成美さん、町田樹さん、鈴木明子さんが今大会のフィギュアを