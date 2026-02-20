テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２０日に放送され、タレントの石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。有名人のプライベートが話題になると良純は叔父で名優・石原裕次郎さんを述懐。「石原裕次郎って人は、外へ出てる時、全部、石原裕次郎を通す人だったわけ。逃げ隠れしない。プライベートも『おい！君！』ってやる。そういう生き方だった。隠れない。どこに行っても石原裕次郎で」と