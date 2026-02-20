ロシア大統領府高官は、日本との平和条約の締結について「両国関係はゼロに近い状態だ。対話なしに条約締結は実現しない」と述べました。高市首相は20日の施政方針演説で「日露関係は厳しい状況にあるが、領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針に変わりない」と述べました。これを受け、ロシアのペスコフ大統領報道官は20日、「両国の関係は事実上ゼロに等しい。対話がなければ平和条約を議論することは不可能だ」と述べ、