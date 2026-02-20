伊藤園は、5月に開園120周年を迎える横浜市中区の三渓園に3本の桜の苗木を植樹した。「お〜いお茶『わたしの街の未来の桜プロジェクト』」の一環。1月19日に発売した「お〜いお茶」桜エールパッケージ商品の売上金の一部を活用して三溪園での桜の保全・維持支援活動を実施する。桜の植樹に加え、今後は桜の肥料提供や中期的なボランティア活動など継続したサポートを行う。左から記念植樹に参加する伊藤園の貴志望常務執行