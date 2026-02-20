コカ・コーラシステムは「からだすこやか茶W＋」でパッケージリニューアルと新コミュニケーションを実施して食事の際の飲用訴求を強めている。1月28日、取材に応じた日本コカ・コーラの岡村英高マーケティング本部トータルティー事業本部止渇系無糖茶・機能性茶・紅茶事業部マネジャーは「昨今、『からだすこやか茶W＋』と食事との想起が弱くなっていることが調査で判明した。そのため、改めて食事との結びつきに一層フォーカ