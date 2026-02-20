嫌な思いをさせられても我慢し続け、ようやく離婚できたと思ったら、元夫が「病気になった」とSOSを送ってきた。もちろん、無視することもできるのだが、そこは元夫婦の「情」のなせる業だろうか。よりを戻すつもりはないが、結局また「嫌な思い」をしてしまっている「優しい女性」の行き着く先とは。【マンガ】夫婦間でも絶対に「言ってはいけない言葉」だった…夫を家から追い出した40歳妻の深い後悔夫の嫌みにずっと耐えてきた