「果たしてこれは10円玉といってよいのだろうか？」そんな驚きの10円玉が、オークションに登場しました。2026年2月8日に終了した第126回 入札誌「銀座」にて、落札価格は12万5000円と額面金額の1万2500倍に。手数料も含めると14万5625円となったのです。一体なぜこのような高額落札となったのでしょうか？【実際の画像】12万5000円に大化けした「10円玉」を見る両面の刻印がまったくない今回落札された10円玉を見て、「えっ？ これ