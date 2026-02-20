警視庁が、知人女性への不同意わいせつ容疑で前サイバー犯罪対策課長の男性警視を書類送検したことが20日、捜査関係者への取材で分かった。警視は警察庁のキャリア官僚。警察庁は同日、減給の懲戒処分とし、警視は辞職した。