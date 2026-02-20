【モデルプレス＝2026/02/20】映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」バースデイ記念上映 最終回お祝い舞台挨拶が20日、都内で行われ、出演する日向坂46四期生（正源司陽子、渡辺莉奈、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花）が登壇した。【写真】日向坂46四期生が涙◆正源司陽子、1年での成長実感日向坂46四期生11人全員が出演し、2024年10月25日に公開された本作。当時