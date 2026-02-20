友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は推し活でモヤっとした話を読者に聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら〈前回のお話〉主人公は推しのアイドルのコンサートチケットが当選し、同じグループを推している友だち・ルミと参戦することに。楽しいコンサートのはずが、公演中のルミのある行動により予想外の状況に…？原案：Ray WEB