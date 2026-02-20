友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は推し活でモヤっとした話を読者に聞いて漫画にしてみました。念願の推しのコンサートに行けることになり楽しみな主人公。友だちのルミも同じグループを推しているため一緒にコンサートに行くことになったのですが、この後主人公に怒る想定外な出来事とは…？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB