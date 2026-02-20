「猫バンバン」 自動車の隙間などに入り込んだ猫を逃がすために、乗車前にポンネットを軽く叩いたり、車体を揺らしたりするアクションのこと。英語では「knock knock Cats」という。猫の入り込みが多い梅雨や冬季だけでなく、年中バンバンすれば、今日も猫たちはハッピー。 「ハイドロプレーニング現象」 水が溜まった道路を高速で走行した時に、水が膜状になってタイヤが浮いたような状態になること。アクセル