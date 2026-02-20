浜岡原発の再稼働の審査をめぐるデータ不正問題で、中部電力は2月19日に初めて地元・御前崎市の市民に対して説明を行いました。 【写真を見る】「地域の皆さまがどういったことを不安に思われているのかしっかりと聞く」中部電力がデータ不正発覚後初めての住民説明会 浜岡原発が立地する御前崎市で実施 住民が抱くのは中部電力に対する不信感。中部電力が地元への真摯な姿勢を示せるかが問われています。 問題発覚