2月8日に行われた衆院選で新潟4区から出馬し、当選を果たした自民党の鷲尾英一郎氏。前回の衆院選では比例復活も叶わず、1年3カ月の浪人生活を過ごした。苦悩の日々について振り返るとともに、7期目の国政への意気込みを聞いた。 ■真冬の選挙戦を振り返る 高市首相の絶大な人気を追い風に自民党が大勝した2026年の衆院選。新潟4区で返り咲きを果たしたのが、自民党の鷲尾英一郎氏だ。選挙から数日が経った新潟県長岡市の事務