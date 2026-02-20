2月20日新潟市中央区で始まった『北日本書芸院展』。会場には新潟と長野で募集した作品のうち、今年は入賞した約300点が展示されています。最高賞にあたる翠雲賞を受賞したのは、新潟市の佐野蒼雲さんの作品。墨の量やかすれ具合などの絶妙なバランスが高く評価されたといいます。【北日本書芸院大井岳陵 理事長】「色々な書風の作品があるので、ご覧になった方が『これはいいな』と気に入ってもらえるような作品を一つでも見つ