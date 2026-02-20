北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんが拉致問題の解決に向け「何かが起こると希望を持っている」と現在の心境を語りました。 横田めぐみさんが新潟市で北朝鮮に拉致されてから48年あまり。2月で90歳となった母・早紀江さんは2月19日、都内で開かれた祈りの会に参加し、娘との一日も早い再会を願いました。【横田早紀江さん】「時間があまりなくてだんだんおろそかになってはいけないと思いながら祈っている希