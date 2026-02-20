5月に新潟県知事選が行われます。県市長会と町村会はそれぞれ、3期目を目指して出馬を表明した花角知事を推薦することを決めました。一方で野党が目指していた対抗馬の擁立については見通しが立っていない状況です。 【花角知事】「意思を固めまして3期目を目指す、挑戦をするということにしたいと思います」新年度予算案を発表した2月18日の会見で、3期目を目指して5月の知事選に出馬すると表明した花角知事。予算をみずからの手