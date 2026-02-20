新潟県十日町市で雪の祭典・十日町雪まつりが2月20日開幕しました。日中はまつりの名物、迫力ある“雪像”作りが進められていましたが、暖かさによる苦労の声も聞かれました。 【高濱優生乃アナウンサー】「20日から雪まつりが始まるということで十日町市では街のところどころに雪像が作られています。ただ太陽はかなり強く照りつけていまして雪面はきらきらと輝いています」今年で77回目を迎えた十日町雪まつり。その目玉