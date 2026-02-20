神奈川県警本部（資料写真）交通取り締まりの不正を受け、神奈川県警は２０日、違反の取り消しと反則金の返還に向けた専従チームを設置した。取り消し対象者は３８都道府県におよび、約２９０人体制で必要な手続きを進める。県警によると、不適正な取り締まりがあったのは２０２２年３月１１日〜２４年９月４日。対象者には通知文を郵送し、免許の更新時期が近い人から順に電話でも連絡する。反則金は指定口座に振り込んで返還