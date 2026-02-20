お笑いコンビ「おぎやはぎ」（矢作兼、小木博明）が１９日深夜放送のＴＢＳラジオ「おぎやはぎのメガネびいき」に出演。熱愛報道の出た令和ロマン・高比良くるまとＭＥＧＵＭＩについてトークした。２人の熱愛は１８日の文春オンラインで報じられた。数週間前に交際をスタートさせたばかりだそうで、１月下旬深夜、都内のバーで肩を並べていた様子などを伝えている。矢作は「あるよ、スクープ。ＭＥＧＵＭＩとくるまでしょ