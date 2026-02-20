鹿児島県内の空港で今月25日、航空自衛隊の戦闘機や練習機が離着陸訓練をすることになりました。 航空自衛隊が鹿児島県に提供した情報によりますと、いずれも今月25日に、 ▼徳之島空港でF－15戦闘機4機とT－4練習機2機、 ▼鹿児島空港でT－4練習機1機が離着陸訓練＝タッチアンドゴーを予定しています。 いずれも予備日は翌26日です。 県は、航空自衛隊に対し、訓練の詳細について適宜、情報提供す