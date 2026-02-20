全国の星空好きとツナガリを目指す東京都の離島・神津島村とテレビ朝日が運営する「星空ツナガルコミュニティ」が、「星空フォトコンテスト 2025〜冬の星空をシェアしよう〜」を開催しています。「スマホで撮影OK、SNSにハッシュタグ付きで投稿するだけで応募できる手軽さが人気で、好評につき2026年2月28日（土）まで締切が延長されました。星に自分だけの名前（愛称）を付けるチャンス最大の注目ポイントは、最優秀賞の賞品「星