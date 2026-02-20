子煩悩で優しく、家族思いに見える夫。 でも最近、予定を把握しすぎていたり、行動を細かく気にする様子に違和感を覚えます。「心配しているだけ」と言われれば、それ以上何も言えないけれど…。 この気遣い、本当に愛情なのでしょうか？ それとも、別の顔が隠れているのでしょうか。漫画を読む「夫の心配は愛情ですか？」(ウーマンエキサイト編集部)