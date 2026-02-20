いよいよ嵐の5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の開幕が3月13日に迫るなか、二宮和也がパーソナリティを務めるラジオ『BAY STORM』（bayfm）の2月15日放送回にて、松本潤とのやりとりを明かした。 （関連：【動画あり】嵐、“ラストツアー”で松本潤は何を届けるのか） 本来であれば、楽しみで仕方のない嵐のライブ。しかし、嵐としてはこのドームツアーが“