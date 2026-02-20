北広島駅からバスで約5分、最寄りのバス停から3、4分の場所に、『THE DAY』というのぼりが見えて来ます。 画像：北海道Likers 「こんなところに焼菓子屋さんがあったなんて！」と思わず立ち止まってしまうような場所にありながら、一度訪れると、その焼菓子の食感と素材の良さに魅了される人が続出！ 今回は、足繁く通う筆者が、知る人ぞ知る、北広島市の隠れ家的小さな焼菓子屋さんをご紹介します。テイクアウト専門焼菓子店「