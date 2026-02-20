【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１９日、核開発計画を続けるイランへの軍事攻撃に関して１０〜１５日以内に判断する考えを示した。米国とイランの核協議で進展がなければ、「さらなる措置を取らなければならないかもしれない」と語った。トランプ氏は、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合で演説し、イランに言及。軍事攻撃に踏み切るかどうかは「次の１０日間