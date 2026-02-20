ミラノ・コルティナ五輪、女子フリーの客席に注目ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダルを獲得。坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルに輝いた。中国の国営メディアは客席であった日中友好シーンに脚光を当てていた。テレビには映らなかった、日中友好の瞬間があった。日本の“ゆなすみ”こと長岡柚奈 森口澄