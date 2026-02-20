日向坂４６の正源寺陽子が２０日、都内で映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」（２０２４年１０月２５日公開、熊切和嘉監督）バースデイ記念上映最終回お祝い舞台あいさつに出席した。メンバーそれぞれの誕生日に合わせて、行ってきた再上映企画。公開から１年以上経過したが、正源寺は「皆様からたくさん応援のメッセージだったり、感想をいただけたり。懐かしい気持ちに浸りながら、あの頃より成長したのかなと思ったりもする