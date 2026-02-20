２月２１日に行なわれる小倉馬場（１回９日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ｂコース）良ダート良芝は内側に傷みがあり、直線は真ん中から外めが伸びてくる。ある程度、差しも決まりそうだ。ダートは直線が短く、先行馬が優勢か。芝=逃げ○先行◎差し◎追込△ダート=逃げ◎先行◎差し○追込△