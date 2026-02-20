◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（２０日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）２０日＝ペン・宮下京香】女子スキークロスが行われ、３２歳・新井真季子（岐阜日野自動車ＳＣ）が１回戦の８組４着で敗退した。「結果としては思うものではなかったけど、最後はゴールまで滑り切れたのは良かったです。五輪は大クラッシュも含めて楽しかった。人生の宝物になりました」と納得の表情で振り返っ