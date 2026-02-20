「全日本覇者決定戦・Ｇ１」（２０日、若松）１号艇で人気を集めた木下翔太（３４）＝大阪・１０８期・Ａ１＝がインから逃げて１着。２０１１年５月のデビューから１４年９カ月、Ｇ１戦は実に１６回目の優出にして悲願の初優勝、通算では２７回目の優勝を飾った。２着に池田浩二（愛知）、３着には地元の西山貴浩（福岡）が入った。ようやく歓喜の瞬間が訪れた。木下が自力で勝ち取った絶好枠から堂々と逃げて勝利。Ｇ１戦で