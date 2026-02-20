「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、五輪初出場で銅メダルを獲得した。フリーでトリプルアクセルを成功させるなど堂々の演技を披露する一方で、愛嬌たっぷりの表情やリアクションも話題に。演技を終えた直後は、口元に指をやってキュートに首をかしげ、キスアンドクライでもころころと表情を変え、メダルが