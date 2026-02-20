JR九州は20日、福岡県大牟田市の鹿児島線で同日朝、普通列車の60代運転士が乗務中に喫煙していたと発表した。目撃した客が苦情を寄せ判明した。「眠気覚ましのためだった」と話しており、処分を検討する。列車の遅れなどはなかった。