北海道・知床半島沖で26人が死亡するなどした観光船沈没事故を巡り、遺族らが運航会社社長らに損害賠償を求めた訴訟で、6月9日の口頭弁論で社長の本人尋問を行う予定であることが20日、原告弁護団への取材で分かった。