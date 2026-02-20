【モスクワ共同】ロシアのバイカル湖で20日、観光客を乗せた車が凍結した湖面の割れ目に転落し、非常事態省によると7人の死亡が確認された。タス通信などが報じた。車には中国人観光客ら計9人が乗っていたとの情報がある。車は湖の中にある島に向かおうとしていたとみられる。凍結した湖面への車の乗り入れは禁止されていたという。地元イルクーツク州のコブゼフ知事は、イルクーツクにある中国総領事館に事故について連絡し