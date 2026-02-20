サッカーポルトガル１部リーグ、ベンフィカが欧州チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦（１７日）で味方選手が暴力行為により被害を受けたとして欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）へ訴えを起こした。ポルトガルのスポーツ紙ボラの報道を受けスペインを含めた複数メディアが伝えている。情報によると、試合の８３分にレアル・マドリードのウルグアイ代表ＭＦフェデ・バルベルデがボールのない場面でベンフィカのスウェーデン