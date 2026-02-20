猿田彦珈琲は、コロナ禍による債務超過のピンチを乗り越え成長へ弾みをつける。前期（5月期）業績は増収増益となり売上高は34億円超に達した。25年12月5日、取材に応じた⼤塚朝之社長は「コロナ禍で大打撃を受けて債務超過に陥ったが、前々期と前期に黒字となったことで、やっと債務超過の状況から脱することができた」と語る。前期業績は店舗が貢献。これに伴い猿田彦珈琲ブランドもじわり浸透したとみられる。小売店