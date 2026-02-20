金沢中警察署は、酒気帯び運転の摘発に際し、男性を誤認逮捕したと20日、明らかにしました。その上で警察は、飲酒運転をした別の男性と、その身代わりで警察に虚偽の申告をしたとして、誤って逮捕された男性を書類送検しました。金沢中警察署によりますと、2月11日午前3時半ごろ、金沢市内の飲食店などで酒を飲んだ富山市の23歳の男性2人は、車を運転中に片町の交差点で信号待ちをしていた車に後ろから接触し、そのまま現場から走